الصناعات الغذائية بالدقهلية تدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

انطلق المؤتمر العمالي الثاني للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بمشاركة 6 لجان نقابية بمحافظة الدقهلية.

يأتي ذلك استكمالاً للدور الذي تقوم به النقابة العامة تحت قيادة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر. حيث شهد المؤتمر الذي انعقد بمحافظة الدقهلية حضور اكثر من 1000 عامل وعاملة من مختلف الشركات، وذلك للتأكيد علي دعم ومساندة عمال "الصناعات الغذائية" للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقرر انطلاقها ايام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويأتي المؤتمر الثاني للنقابة ضمن الاستراتيجية التي رسمها مجلس الإدارة عبر ثلاث محاور، الاول تعريف العمال بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة عبر الدورات التثقيفية التي نظمتها النقابة في وقت سابق، والثاني من خلال المؤتمرات العمالية واللقاءات الميدانية بمشاركة اعضاء اللجان النقابية علي مستوي الشركات والمصانع التابعة للنقابة العامة، والمحور الثالث عبر حشد العمال وتنسيق عملية المشاركة لضمان وصولهم الي اللجان الانتخابية بسهولة عبر التنسيق الجيد مع اللجان النقابية.

وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش : هدفنا هو حشد 150 ألف عامل واسرهم أيام 10 و11 و12 ديسمبر لدعم ومساندة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ونعمل علي تحقيق هذا الهدف منذ فترة طويلة، خاصة وأن استكمال مسيرة الانجازات التي بدأها الرئيس السيسي منذ سنوات يجب أن تستمر وعلي العمال وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية دعم ومساندة قائد الجمهورية الجديدة.

شارك في المؤتمر العمالي الثاني لنقابة العاملين بالصناعات الغذائية، (مطاحن شرق الدلتا -مضارب الدقهلية- مصر للزيوت والصابون -كوكاكولا مصر -مضارب بلقاس ودمياط - الدقهلية لصناعة وتكرير السكر) وبمشاركة نهرو عبدالرحمن عضو مجلس إدارة النقابة العامة، وعطيه عبدالبارى الفقى وكيل النقابه العامه وفاطمه سماره عضو مجلس إدارة النقابه العامه، بالاضافه الي رؤساء اللجان النقابية بالمحافظة وهم على عكاشه رئيس النقابه بمصر للزيوت والصابون ولطفى بدير رئيس نقابة كوكاكولا مصر وعطيه رجب مضارب الدقهليه ومحمد والى مضارب بلقاس ودمياط وإبراهيم عبدالفتاح الدقهليه للسكر.