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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

سبوع ابنه حمو بيكا
سبوع ابنه حمو بيكا

سبوع ابنة حمو بيكا.. أثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب "سبوع" ابنته تاج، وهي أول طفلة له، والذي احتفل به داخل إحدى قاعات الأفراح الكبيرة.

وتضمن سبوع ابنة حمو بيكا، علي لقطات مثيرة للجدل والتي تحدث عنها رواد السوشيال ميديا، وكانت من أبرز اللقطات ارتداء زوجة حمو بيكا مجموعة كبيرة من الذهب مما أثار الجدل بشكل واسع.

سيارة كلاسيك وذهب بالكيلو

وشارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا، فيديوهات من سبوع ابنته تاج، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وظهر حمو بيكا وهو يدخل برفقة زوجته بواسطة سيارة كلاسيك مكشوفة السقف.

وارتدت زوجة حمو بيكا ذهب بكميات كبيرة في يديها وحول عنقها، وحضر العديد من مؤدي المهرجانات وفنانين الوسط الفني، وكان من أبرز الحضور: الفنان سعد الصغير والفنان عبد الباسط حمودة وعماد بعرور وطارق الشيخ.

سبوع ابنه حمو بيكا
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