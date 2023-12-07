صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

ظهر المطرب الشعبي عماد بعرور -صاحب أغنية العنب- في سبوع ابنة حمو بيكا، الذي أقيم ليلة أمس الأربعاء 6 ديسمبر، بحضور عدد من المطربين الشعبيين.

ويعد ظهور عماد بعرور، بعد اختفاء عن الوسط الفني دام لمدة 10 سنوات، منذ ظهوره بشخصيته الحقيقية في مسلسل الكبير أوي 3 عام 2013، حيث بدأ يظهر بالأفلام والمسلسلات بشخصيته في عام 2006 من خلال فيلم أيظن مع الفنانة مي عز الدين، وفيه قدم أغنيتين له، هما: (أيظن، والعنب).

احتفال حمو بيكا

واحتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا بـ “سبوع” طفلته الأولى تاج في إحدى قاعات الأفراح ، برفقة زوجته شمس وأصدقائه وعائلته.

وصل الحفل مستعينًا بسيارة كلاسيكية ومكشوفة السقف ،وشارك حمو بيكا جمهوره بعض الصور والفيديوهات من داخل القاعة ، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وقد حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا على مشاركة جمهوره فيديو من كواليس ولادة ابنته الأولى تاج، حيث ظهر فى الفيديو مع زوجته شمس وهما يستعدان لاستقبال أول مولود لهما.

وعلق حمو على الفيديو قائلا: اللهم لك الحمد، فرحة العمر كله أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بحته منك ومن حبيبه عمرك.. والحمد لله ربنا رزقتي بأهم حاجه في حياتي "تاج".. ربنا يخليكوا ليا يا رب واقدر اسعدك واساعدك في حياتك يا بنتي.

احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعيد زواجه الثالث على زوجته شمس، وذلك بحضور عدد من الاهل والاصدقاء.

رفع الايقاف عن حمو بيكا

في أول شهر سبتمبر الماضي، قررت نقابة المهن الموسيقية، رفع الإيقاف عن مطرب المهرجانات حمو بيكا، حيث أصدر المجلس بيانا بذلك حيث كشف عن الإسم الحقيقي لـ حمو بيكا.

حمو بيكا

وكان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد صرّح بأنه يعتبر عمر كمال مطربًا جيدًا ويحبه، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع حمو بيكا بشكل إيجابي، وتم توقيفهما لمدة أسبوع، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه؛ بسبب أغنيتهما "أنتي معفنة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسي، أن حمو بيكا كان يبكي في المكالمات الهاتفية منذ 4 أيام.

وأشار إلى أن النقابة تعمل على تطبيق إجراءات صارمة ضد أي عضو يتجاوز الحدود ويستخدم ألفاظًا غير لائقة.

وأوضح أن موارد النقابة تأتي من إيرادات الحفلات الفنية والأنشطة الفنية الأخرى، وتم استخدام هذه الموارد؛ لتحسين أوضاع الأعضاء وتقديم خدمات إضافية لهم.