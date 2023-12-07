أخبار الفن| هجوم لاذع على حمو بيكا لسبب مثير.. تطورات الحالة الصحية لـ زوجة أشرف عبد الغفور

زوجة حمو بيكا بـ كيلو دهب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تطورات الحالة الصحية لـ زوجة أشرف عبد الغفور، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:
ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير
تعرض مؤدي المهرجانات حمو بيكا لهجوم من قبل رواد مواقع صفحات التواصل الاجتماعي وتحديدا صفحته على موقع الفيس بوك عقب نشره فيديوهات من حفل سبوع ابنته تاج.
وانقسم جمهور حمو بيكا على صفحته الرسمية ما بين مؤيد ومعارض لهذا الاحتفال فيما وصفه البعض الأخر أنه حفل حنة وليس سبوع لابنته بسبب ضخامة الحفل.
عرفت الخبر.. تطورات الحالة الصحية لـ زوجة أشرف عبد الغفور بعد الحادث
أكدت مصادر من أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، خروج زوجته من المستشفى بعد 3 أيام من وقوع الحادث، وعلمها بخبر وفاة زوجها إذ أخفوا عنها الخبر فور وقوعها حتى لا تتأثر.
في ذكراه.. سر خلاف كرم مطاوع مع زوجته سهير المرشدي ومرضه
يحل اليوم الخميس 9 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان كرم مطاوع ، الذى ولد في 7 ديسمبر عام 1933، ورحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 1996 بعد صراع مع مرض السرطان.
في عيد ميلاده .. محمود حميدة بدأ حياته تاجر مواشي وأحب زوجته بنظرة
يحتفل اليوم الخميس 7 ديسمبر، الفنان محمود حميدة بعيد ميلاده الـ 70، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1953، وقدم العديد من الأعمال الفنية الهامة والأدوار البارزة.
12 أغنية.. فؤاد عبد الواحد يطرح ألبومه الجديد
طرح الفنان فؤاد عبد الواحد، ألبومه الجديد فؤاد 2024، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات
ظهر المطرب الشعبي عماد بعرور -صاحب أغنية العنب- في سبوع ابنة حمو بيكا، الذي أقيم ليلة أمس الأربعاء 6 ديسمبر، بحضور عدد من المطربين الشعبيين.
ويعد ظهور عماد بعرور، بعد اختفاء عن الوسط الفني دام لمدة 10 سنوات، منذ ظهوره بشخصيته الحقيقية في مسلسل الكبير أوي 3 عام 2013، حيث بدأ يظهر بالأفلام والمسلسلات بشخصيته في عام 2006 من خلال فيلم أيظن مع الفنانة مي عز الدين، وفيه قدم أغنيتين له، هما: (أيظن، والعنب).
حاتم العراقي يجري استعداداته الأخيرة لحفل الليلة.. شاهد
أجرى الفنان حاتم العراقي بروفته الأخيرة ماء أمس الأربعاء 6 ديسمبر استعدادا لحفل الليلة 7 ديسمبر ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.