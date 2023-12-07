أخبار الفن| هجوم لاذع على حمو بيكا لسبب مثير.. تطورات الحالة الصحية لـ زوجة أشرف عبد الغفور

زوجة حمو بيكا بـ كيلو دهب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تطورات الحالة الصحية لـ زوجة أشرف عبد الغفور، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

تعرض مؤدي المهرجانات حمو بيكا لهجوم من قبل رواد مواقع صفحات التواصل الاجتماعي وتحديدا صفحته على موقع الفيس بوك عقب نشره فيديوهات من حفل سبوع ابنته تاج.

وانقسم جمهور حمو بيكا على صفحته الرسمية ما بين مؤيد ومعارض لهذا الاحتفال فيما وصفه البعض الأخر أنه حفل حنة وليس سبوع لابنته بسبب ضخامة الحفل.

أكدت مصادر من أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، خروج زوجته من المستشفى بعد 3 أيام من وقوع الحادث، وعلمها بخبر وفاة زوجها إذ أخفوا عنها الخبر فور وقوعها حتى لا تتأثر.

يحل اليوم الخميس 9 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان كرم مطاوع ، الذى ولد في 7 ديسمبر عام 1933، ورحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 1996 بعد صراع مع مرض السرطان.

يحتفل اليوم الخميس 7 ديسمبر، الفنان محمود حميدة بعيد ميلاده الـ 70، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1953، وقدم العديد من الأعمال الفنية الهامة والأدوار البارزة.

طرح الفنان فؤاد عبد الواحد، ألبومه الجديد فؤاد 2024، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ظهر المطرب الشعبي عماد بعرور -صاحب أغنية العنب- في سبوع ابنة حمو بيكا، الذي أقيم ليلة أمس الأربعاء 6 ديسمبر، بحضور عدد من المطربين الشعبيين.

ويعد ظهور عماد بعرور، بعد اختفاء عن الوسط الفني دام لمدة 10 سنوات، منذ ظهوره بشخصيته الحقيقية في مسلسل الكبير أوي 3 عام 2013، حيث بدأ يظهر بالأفلام والمسلسلات بشخصيته في عام 2006 من خلال فيلم أيظن مع الفنانة مي عز الدين، وفيه قدم أغنيتين له، هما: (أيظن، والعنب).

أجرى الفنان حاتم العراقي بروفته الأخيرة ماء أمس الأربعاء 6 ديسمبر استعدادا لحفل الليلة 7 ديسمبر ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.