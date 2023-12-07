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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده .. محمود حميدة بدأ حياته تاجر مواشي وأحب زوجته بنظرة

محمود حميدة
محمود حميدة

يحتفل اليوم الخميس 7 ديسمبر، الفنان محمود حميدة بعيد ميلاده الـ 70، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1953، وقدم العديد من الأعمال الفنية الهامة والأدوار البارزة. 

 

محمود حميدة - تاجر مواشي

وفي ديسمبر 2020، قال محمود حميدة خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلانى  في برنامج السيرة عبر قناة dmc الفضائية: «إنه بدأ العمل في التجارة وهو في سن التاسعة، مردفا:" تاجرت فى الكثير من الأشياء وقبل خوضى أى عملية كنت أقوم بدراستها جيدا مثل تجارة الحبوب أو المواشى». 

وأردف: «أتذكر أننى كنت أنزل لسوق المواشى للتجارة، وكانت كلمتى لا يستطيع أحد تكسيرها، فكنت (معلم كبير)، وحينها كان عمرى وصل الحادية عشرة».

وأكمل: «دائما تختلف تربية المدن عن تربية القرى، فعندما كنت فى سن الحادية عشرة كنت حينها لا أعد طفلا كما هو معتاد فى المدن، وبالمناسبة أنا أتذكر أشياء منذ كنت فى عمر السنتين ، كما أتذكر أن أول كلمة نطقت بها وأنا فى عمر الخمس أشهر (جحش)، حيث كانت عمتى زينب دائما ماتحملنى لننظر إلى حوش البهائم وكانت تشير للجحش الصغير وتردد اسمه أمامى حتى نطقت كلمة جحش قبل بّابّا و مّامّا». 

محمود حميدة وزوجته 

وعن أرتباطه بزوجته قال: «انا أول ما شوفت سوسو حسيت ان هي دي الست الوحيدة اللي ممكن تتجوزني وهو ده النصيب والصدفة رغم انه كنت لا انوي الإرتباط في هذا التوقيت». 

وأوضح: «كنت رايح مع اخويا نخطب له اخت زوجتي الحالية ولما شوفت سوسو على حد وصفه شاورت عليها وقولت هي دي». 

أعمال محمود حميدة

وحرص الفنان محمود حميدة خلال الفترة الماضية على نشر صور وفيديوهات من كواليس تصوير أعماله الأخيرة، منها فيلم مطرح مطروح الذي عرض في السينمات مؤخرا.

فيلم مطرح مطروح من بطولة الفنان محمود حميدة، ويشارك في بطولته كل من شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، سامي مغاوري، وهو من إخراج وائل إحسان، تأليف محمد عز، وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في فترة الأربعينيات في مصر، في إطار من الحركة والكوميديا، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر.

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