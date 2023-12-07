عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حاتم العراقي يجري استعداداته الأخيرة لحفل الليلة .. شاهد

حاتم العراقي
حاتم العراقي

أجرى الفنان حاتم العراقي بروفته الأخيرة ماء أمس الأربعاء استعدادا لحفل الليلة 7 ديسمبر ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

لمشاهدة البروفة اضغط هنا 

 

حفل حاتم العراقي

يحيي الفنان حاتم العراقي حفل غنائي مع الفنانة أصيل هميم والفنان محمود التركي والفنان سيف نبيل والفنان علاء مختار، على مسرح محمد عبده أرينا، يوم 7 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

حفل حاتم العراقي وأصيل هميم ومحمود التركي وسيف نبيل وعلاء مختار، يأتي كليلة عراقية، في موسم الرياض، وينتظر أن يتم طرح تذاكر الحفل قريبا. 

حفل حاتم العراقي وأصيل هميم ومحمود التركي وسيف نبيل وعلاء مختار

أحدث أغاني حاتم العراقي

في 29 يونيو 2023، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنيتين لـ الفنان حاتم العراقي، من ألبومه الجديد، المنتظر طرحه كاملا خلال الموسم الصيفي الجاري. 

الأغنية الأولى لـ حاتم العراقي تحمل اسم خليتني والثانية تحمل اسم من فدوة لضحكته، وتم طرحهما عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية خليتني لـ حاتم العراقي، من كلمات: حازم جابر، ألحان: ازهر حداد، توزيع موسيقي: حسام الدين. 

وتقول كلماتها: 

خليتني لوحدي ولا قلبك ذكرني وجيتني بجيتني وأنه الچنت صفحه عمر وأطويتني حبيتني چذب بچذب عمرك ولا حبيتني لميتك بحضني طفل ماي بدرب بديتني مو بشر صرت أتخيلك بعتني وأنه مدلك عندي سؤال ارد أسالك ليش تركتني أنطيتلك كلما ردت كل العمر ضحيتلك حنيت الك ردتك تجي ومن القلب غنيتلك ويه الهوى الرايح الك بوسه محب وديتلك عالقلك سنيني شمع وبضلمتك ضويتلك كل هذا وانته تغيرت منك دمع بس حصلت يا قاسي مثلك ما شفت بالهم عفتني

أما أغنية من فدوة لضحكته لـ حاتم العراقي، من كلمات: ضياء الميالي، ألحان: ميثم علاء الدين، توزيع موسيقي: ميثم علاء الدين. 

وتقول كلماتها: 

من فدوه لضحكته وخدوده وشفته هز القلب خلاني أحب وأموت بحضرته لك يابه فد عسل يستاهل الغزل شوفوا شنو شكد ما حلو وتبوسه مرايته الغالي الحب مالي ما عندي غيره واحد كل عمري وحياتي أحبه والله شاهد البيته اصلا بالسما النجمه غرفته أحبك يالعشق ويه القلب تدق وجهك رسم مثل الحلم عبالك مو صدق جمالك مشكله كل لحظه اشتاقله شوي تبتعد عني وترد وألقاه أكثر حله حبيبي دخيلك أحجيلي ويه جمالك من كد ما شغلني صرت أحضن بخيالك بس قله فدوه آنه تعبت خل يهده مروته 

حاتم العراقي يتغلب على أحزانه

الألبوم يأتي بعدما توفى  شقيق الفنان حاتم العراقى،  في أخر يناير 2023، وقبلها بشهر فقد والده، وحرص زملائه بالوسط الفني والطربي على مشاطرته الأحزان، وكتابة تعليقات عبر السوشيال ميديا، لنعي الفقيد.

 

أعمال حاتم العراقي

في عام 2020، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب "أول غرامي" للمطرب حاتم العراقي، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، من ألبومه الجديد "حاتم 2019" المنتظر طرحه قريبًا. 
 

 

كما طرح حاتم العراقي، ميني ألبوم 2019، والذي يتضمن 5 أغنيات وتعاون مع أهم الموسيقين في تنفيذ موسيقى الأعمال الخمسة الجديدة والموال.

 

حول حاتم العراقي 

يعد المطرب حاتم العراقي من أشهر المغنيين في الخليج، وخاصة العراقيين، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج، ويجيد هذا اللون من الغناء خاصة المواويل. 

ويتألق دائما حاتم العراقي في تقديم العديد من الأغاني العراقية بحفلاته مثل "أشوفك وين يا مهاجر"، و"لو بيدي"، وأغنية "حبك اللي وملكي".

حاتم العراقي الفنان حاتم العراقي موسم الرياض السعودية حفل حاتم العراقي أغاني حاتم العراقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

مرض نهايته الموت.. طبيبة تكشف عن حالة طالب في لحظاته الاخيرة بالحياة

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

موضوعات متعلقة

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

12 أغنية.. فؤاد عبد الواحد يطرح ألبومه الجديد

في عيد ميلاده .. محمود حميدة بدأ حياته تاجر مواشي وأحب زوجته بنظرة

في ذكراه.. سر خلاف كرم مطاوع مع زوجته سهير المرشدي ومرضه

في ذكراه.. قصة إصابة عمار الشريعي بأزمة نفسية بعد وفاة والدته

في ذكراه.. سيف الله مختار لمع في الثمانينيات واشتهر بجملة "آبه"

ظهر مبتسما.. شاهد آخر صورة لـ أشرف عبد الغفور قبل وفاته المروعة

قصف صهيوني.. استشهاد عائلة الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب في غزة

ترشيحاتنا

سيارات أوبل 2024 بالأوفر برايس الجديد

15 ألف قاض.. نقل المشرفين على الانتخابات الرئاسية 2024

مجدي عبد الغني يكشف تعرضه للحرب في لجنة شئون اللاعبين

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

تعرف على الفئات المستفيدة من التخفيضات على تذاكر القطارات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

تصميم مختلف .. جنات تستعرض رشاقتها | شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

طريقة عمل البسبوسة

فيديو

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ