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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاولة إثبات أنك الأفضل إهانة.. كهربا يثير الجدل عبر انستجرام

صدى البلد

شارك محمود عبد المنعم كهربا، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام.

وكتب: “احيانا محاولة اثبات انك الافضل تعتبر اهانة”. 

يخوض النادي الأهلي مباراة هامة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة، ويحتاج الأهلي للفوز بتلك المباراة لتعزيز صدارته للمجموعة والإقتراب أكثر للصعود لدور الـ 8 والبعد عن الحسابات المعقدة في دور المجموعات مثل ما حدث الموسم الماضي وانتظاره لأخر لقاء للصعود أمام الهلال السوداني.

 

 

أمام النادي الأهلي 4 مباريات في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يبدأها الجمعة القادمة أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري على استاد برج العرب بالإسكندرية، والذي يواصل تدريباته استعدادًا للمباراة بتدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما يخوض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون، وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

 

التواصل الاجتماعي انستجرام النادي الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد الجزائري مارسيل كولر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام نادي شباب بلوزداد محمود عبد المنعم كهربا

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