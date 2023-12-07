وزير العمل: تعزيز برامج تمكين المرأة اقتصادياً والحماية الاجتماعية للعمال

أكد حسن شحاتة؛ وزير العمل، حرص الوزارة على التعاون مع جميع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، في الملفات والبرامج ذات الاهتمام المشترك.

ووجه الوزير، الإدارات المُختصة بتشكيل لجنة مُشتركة من الوزارة، ومؤسسة “فريدريش إيبرت” الألمانية في القاهرة، لوضع تصور ومقترحات بشأن التعاون المُستقبلي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، وفدا من مؤسسة “فريدريش إيبرت” الألمانية بالقاهرة يضم رونيا شيفر، الممثل المقيم لمؤسسة “فريدريش إيبرت” بالقاهرة، وفرح غزال، مدير برامج بالمؤسسة.

وبحث الجانبان مجموعة من الملفات المُقرر التعاون بشأنها، منها دعم وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، والحماية الاجتماعية للعمال.

حضر اللقاء من وزارة العمل اللواء أسامة فرج، مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، ومنال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، وأمنية عبد الحميد، مساعد فني بمكتب الوزير.

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