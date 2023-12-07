حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

لن تفشل تنبؤات نوستراداموس يوما في ان تصيب معظمها وتتحقق كل عام حيث زعم ف كتابه أنه في هذا العام، ستشهد البشرية اضطرابات سياسية وتغيرات جيوسياسية عالمية، مما يمكن أن يؤدي إلى صراعات وحروب. ومن المثير للاهتمام أنه في نبوءة أخرى، ذكر نوستراداموس وصول قائد عظيم يتمتع بالحكمة والقوة في هذا العام.

تنبؤات نوستراداموس2024

ذكر نوستراداموس نفسه في مقدمته للنبوءات أن نبوءاته تمتد "من الآن إلى عام 3797"، لذا فإن نهاية العالم الوشيكة ربما لا تكون تفسيرًا دقيقًا لأي شيء يتنبأ به.



“مثل الشمس، سوف يحرق الرأس البحر، أسماك البحر الأسود الحية سوف تغلي”، وحذر فيها من أزمة المناخ التي حدثت بالفعل.

وذكر أيضا: “نار سماوية على الصرح الملكي”، مشيرا إلى أفراد العائلة المالكة ربما قصد أيرلندا، لكن ربما لم يكن نوستراداموس يفكر في العائلة المالكة البريطانية. قد يعني هذا أن جميع أنظمة السلطة غير الديمقراطية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.