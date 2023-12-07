عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مميزات متوسطة وأداء جبار.. هونر تطلق موبايل جديد بكاميرا 108 ميجابكسل

Magic 6 Lite
Magic 6 Lite

كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن أول هاتف في تشكيلة Magic 6 تطلق عليه اسم Magic 6 Lite، يتميز الهاتف متوسط ​​​​المدى بتصميم مشابه لهاتف الشركة الذي تم الإعلان عنه مؤخرا Honor X9b.

مواصفات هاتف هونر Magic 6 Lite

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هونر Magic 6 Lite، بشاشة عرض كبيرة منحنية من كلا الجانبين من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بجودة عرض FullHD+ و بدقة 1200 × 2652 بكسل، تتمتع الشاشة بمعدل يصل إلى 120 هرتز في الثانية، توفر سطوعا يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع.

 

كاميرا 108 ميجابكسل.. هونر تغزو الأسواق بموبايل بمواصفات هائلة وسعر رخيص

بشريحة لتقوية شبكات الاتصالات.. هونر تطلق سلسلة Honor 100

 

يتمتع هاتف هونر Magic 6 Lite، بكاميرا خلفية ثلاثية تتميز بمستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وبالنسبة لصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل موجودة داخل فتحة مثقوبة أعلى الشاشة.

Magic 6 Lite

يعمل هاتف هونر Magic 6 Lite، بمعالج ثماني النواة بتردد 2.4 جيجاهرتز، من نوع Snapdragon 6 Gen 1، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

زودت هاتف هونر Magic 6 Lite، بواجهة المستخدم Magic UI 7.2، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، ويأتي الهاتف مزودا ببطارية تبلغ قوتها 5800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 35 وات.

يتوفر هاتف Magic 6 Lite، للبيع في إيطاليا ولم تكشف هونر أي تفاصيل عن الأسعار في الوقت الحالي.

Magic 6 Lite
هونر تشكيلة Magic 6 Magic 6 Lite هونر Magic 6 Lite Honor هونر ماجيك 6 لايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

يتحدى سامسونج وآيفون.. موبايل شاومي الرائد يتفوق على منافسيه بهذه المواصفات

الأقوى للفئة المتوسطة.. مقارنة بين أوبو Reno 11 Pro وهونر 100 برو

بطارية تدوم لـ38 ساعة.. شاومي تطلق إيريودز للألعاب بسعر مفاجأة

لأصحاب آيفون فقط.. واتساب يطرح ميزة مهمة طال انتظارها

سامسونج تحدث Galaxy S21 FE لـ أندرويد 14

وداعا لدمج المحادثات المزعجة.. "ميتا" تفصل دردشات ماسنجر عن إنستجرام

التحديثات بقيت بـ فلوس.. مايكروسوفت تعلن عن اشتراك لـ Windows 10

لهذا السبب.. ميتا تواجه دعوى قضائية جديدة بقيمة 600 مليون دولار

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: مصر تتطور نحو الديمقراطية رغم التحديات الراهنة

لو مستعجل.. أسرع خطوات استخراج جواز سفر فوري وبدل فاقد

بشرى سارة.. انخفاض أسعار البطاطس خلال أيام| كم يصل ثمن الكيلو؟

حملة السيسي: الموقف المصري يدعم الوفاق الفلسطيني الداخلي

حماس: إسرائيل تقلل من خسائرها في الحرب

إليسا نجمة الأفتر بارتي في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا نجمة الأفتر بارتي في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. صور

80 صورة من عزاء ناهد فريد شوقي

أسبوع من غير خناق.. سالي عبد السلام تثير الجدل رفقة زوجها

ماذا يحدث لك لو استخدمت الموبايل ساعتين يوميا؟

فيديو

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ