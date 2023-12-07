مميزات متوسطة وأداء جبار.. هونر تطلق موبايل جديد بكاميرا 108 ميجابكسل

كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن أول هاتف في تشكيلة Magic 6 تطلق عليه اسم Magic 6 Lite، يتميز الهاتف متوسط ​​​​المدى بتصميم مشابه لهاتف الشركة الذي تم الإعلان عنه مؤخرا Honor X9b.

مواصفات هاتف هونر Magic 6 Lite

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هونر Magic 6 Lite، بشاشة عرض كبيرة منحنية من كلا الجانبين من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بجودة عرض FullHD+ و بدقة 1200 × 2652 بكسل، تتمتع الشاشة بمعدل يصل إلى 120 هرتز في الثانية، توفر سطوعا يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع.

يتمتع هاتف هونر Magic 6 Lite، بكاميرا خلفية ثلاثية تتميز بمستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وبالنسبة لصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل موجودة داخل فتحة مثقوبة أعلى الشاشة.

Magic 6 Lite

يعمل هاتف هونر Magic 6 Lite، بمعالج ثماني النواة بتردد 2.4 جيجاهرتز، من نوع Snapdragon 6 Gen 1، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

زودت هاتف هونر Magic 6 Lite، بواجهة المستخدم Magic UI 7.2، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، ويأتي الهاتف مزودا ببطارية تبلغ قوتها 5800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 35 وات.

يتوفر هاتف Magic 6 Lite، للبيع في إيطاليا ولم تكشف هونر أي تفاصيل عن الأسعار في الوقت الحالي.