أكلة رخيصة.. طريقة عمل برجر الباذنجان

يعد برجر الباذنجان من الأكلات الشهية وفي نفس الوقت تساعد على توفير الميزانية كما أن شكلها مميز مما يجذب الأطفال لتناولها.

نعرض لكم طريقة عمل برجر الباذنجان من خلال خطوات الشيف أميرة شنب.

مقادير برجر الباذنجان

حبة باذنجان رومي مشوية مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفرومة

حبة بصل حلقات

فص ثوم مفروم

1 كوب جبنة شيدر مبشورة

1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

بقسماط

للتقديم

بطاطس صوابع

فلفل ألوان حسب الرغبة

كابوتشي



طريقة عمل برجر الباذنجان

اخلطي جميع المكونات في الكبة ثم شكلي عجينة برجر الباذنجان على شكل دوائر وادخليه الثلاجة لمدة 20 دقيقة

اقلي برجر الباذنجان في قليل من الزيت ويقدم ساخنًا مع الخبز الكيزر والسلطة.