تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

نشر احمد حسن نجم منتخب مصر السابق قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا عبر فيسبوك.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي : حراسة المرمى : محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع : محمد هاني- محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- خالد عبد الفتاح- علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج- أحمد نبيل كوكا -محمد مجدي أفشة- مروان عطية- عمرو السولية- حسين الشحات- بيرسي تاو- طاهر محمد طاهر- كريم فؤاد.

خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا- صلاح محسن- أنتوني موديست.

ويخوض النادي الأهلي مباراة مهمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء غد الجمعة.

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ويحتاج الأهلي للفوز بتلك المباراة لتعزيز صدارته للمجموعة والإقتراب أكثر للصعود لدور الـ 8 والبعد عن الحسابات المعقدة في دور المجموعات مثلما حدث الموسم الماضي وانتظاره لآخر لقاء للصعود أمام الهلال السوداني.

أمام النادي الأهلي 4 مباريات في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يبدأها الجمعة القادم أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري على استاد برج العرب بالإسكندرية، والذي يواصل تدريباته استعدادًا للمباراة بتدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما يخوض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون، وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.