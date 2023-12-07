وزير الخارجية التونسي: الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الهجرة لا تعنينا

أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الخميس، أن تونس تواصل تنفيذ الاتفاق وليست معنية بتاتا بالخلافات السياسية بين دول الاتحاد الأوروبي وصلب مؤسساته التي تعيق التقدم في التنفيذ.

وأضاف وزير الخارجية التونسي خلال حديثه للتلفزيون الروماني، أن اتفاق تونس والاتحاد الأوروبي، يتضمن خمسة محاور ولا يمكن اختزاله في البعد الأمني وفي مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأشار "عمار" بحسب بيان وزارة الخارجية التونسية، إلى أن بلاده وفية لروح الاتفاق الموقع في 16 يوليو 2023 والقائم على إعلاء الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين على أساس الاحترام والمنافع المتبادلة.

وبدأ وزير الخارجية التونسي زيارة رسمية إلى رومانيا، اليوم الخميس، التقى خلالها عدد من المسئولين الرومانيين، وتبادل خلاله وجهات النظر بخصوص أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضعية الكارثية وغير المسبوقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الإطار، أكّد السيد الوزير على موقف تونس الثابت والدائم المناصر لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة كافة حقوقه المشروعة وعلى ضرورة الوقف الفوري للمجازر التي تستهدف المدنيين الأبرياء.