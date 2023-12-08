فرحانة ومبسوطة جدا.. رحلة نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان للتعافي.. فيديوجراف

أعلنت الإعلامية نجوى إبراهيم تعافيها من مرض السرطان بعد مدة أكثر من خمسة أشهر، حسب تصريحاتها ببرنامج بيت العز على إذاعة نجوم أف أم.

شاهد الفيديو:

وقالت نجوى إبراهيم خلال حلقة اليوم: “أنا فرحانة جدا ومبسوطة جدا .. ومش عايزة حد يقول دى طلعت من أسبوعين ودلوقتي بقت كويسة الموضوع بقاله أربعة أشهر بس مرضتش أعلن عنه ربنا أراد الشفاء بسبب دعواتكم اللى استقبلتها”.

كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم عن تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، الذي أعلنت عنه مؤخرًا خلال برنامجها الإذاعي.

وقالت نجوى إبراهيم عبر إذاعة نجوم FM: قعدت أقول ليه أنكد عليكم؟ ما كل واحد فيه اللي مكفيه، وليه أطلع أقول كده؟، ما أنا بقالي شهرين بجري في موضوع مرضي مع ولادي وعيلتي.

وتابعت : فرحانة إني فضفضت معاكم وممكن تسامحوني من غير ما يكون عندكم ذرة شك في حبي واحترامى ليكم وكل واحد فيه اللي فيه، مش عايزة أقلبها عياط.