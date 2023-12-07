جريمة حرب.. مراسل أجنبي يوجه رسالة صادمة بشأن غزة.. شاهد ماذا قال؟

انتشر مقطع فيديو لمراسل صحفي أجنبي يوجه رسالة صادمة من وسط دمار الأنقاض في قطاع غزة المحاصر.

قال الصحفي الأجنبي في مقطع الفيديو: “غطيت 8 حروب، لكن لم أر في حياتي، دمارا في مناطق مدنية، كالذي حدث هنا في الضاحية”.

تابع المراسل الأجنبي: “كصحفي يجب ألا نحكم على أي من الطرفين، ولكن هذا الذي نرآه هنا، إنه جريمة حرب، وكصحفي أستطيع أن أقول كذلك، هناك مدنيون يسكون هنا”.

غزة اليوم

قالت الدكتورة هبة جمال، الأستاذة بمعهد التخطيط القومي، إن حرب غزة خلفت مليون لاجئ فلسطيني لافتة إلى أن هناك إنتقادات واسعة لنتينياهو من المجتمع الدولي، خاصة بعد العداون الإسرائيلي، الذي استهدف المدنيين في غزة.

وأضافت هبة جمال، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن إسرائيل تكبدت خسائر استراتيجية كبيرة خلال الحرب على غزة، مؤكدة أن إسرائيل ترغب في تغيير السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الأستاذة بمعهد التخطيط القومي أن الاحتلال يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي بهدف تقليل عدد الخسائر في الجيش الإسرائيلي مع زيادة عدد الضربات، مؤكدة أن ما يدور الآن هو حرب إبادة فعلية لأهالي قطاع غزة.