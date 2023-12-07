مستشار دونالد ترامب: مظاهرات دعم غزة في أمريكا لا تمثل الرأي العام

قال جابرييل صوما، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن البيت الأبيض يرى أن حماس تشكل تهديدًا للأمن القومي للوجود الإسرائيلي بالدرجة الأولى وثانيا للأمن القومي الأمريكي، وفيما يتعلق بالرأي العام الأمريكي يوجد انقسامات حول الأمر، حيث يوجد حوالي 71% من الجمهوريين يؤيدون إسرائيل في حربها في غزة، وعلى صعيد الديمقراطي 57.4% من أعضاء الحزب يؤيدون إسرائيل في حربها بغزة.

حديث حول دعم أمريكا لإسرائيل

وأضاف "صوما"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر "زوم" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أنه على صعيد المستقلين الأمريكان 53.6% من المستقلين يؤيدون إسرائيل، إذ أنه حينما يدلي الرئيس الأمريكي بايدن بتصريحات ويزور وزير خارجيته إسرائيل 4 مرات فهذا أمر في غاية الأهمية، ويجب ذكر أن هناك انتخابات رئاسية في أمريكا العام المقبل، وأكثرية الشعب الأمريكي يؤيدون الموقف الإسرائيلي وهذا يظهر موقف بايدن في الوقت الحالي.

وتابع، أن المظاهرات التي يتم رصدها لا تمثل الرأي العام وإنما تمثل فئة من المعارضين، وهناك انقسام بين الجمهوريين، والرئيس بايدن يتخذ موقفه استنادا للرأي العام الأمريكي، حينما يجد أغلبية الشعب الأمريكي يؤيد إسرائيل يعتقد أنه من الضروري تأييد إسرائيل.