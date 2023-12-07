عصام شيحة: تيسيرات كبيرة من الدولة لضمان مشاركة جميع الناخبين في الانتخابات الرئاسية

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المصريين بالخارج أبهروا العالم بالحضور الكثيف لهم في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال استضافته عبر فضائية "المحور"،: "هناك رغبة كبيرة للمصريين في الخارج للمشاركة في اختيار قيادة الدولة في ظل التحديات التي تواجه الدولة".

وأشار: "مصر سمحت للمنظمات الدولية بمتابعة الانتخابات الرئاسية"، موضحا: "هناك تيسيرات كبيرة من الدولة لضمان مشاركة جميع الناخبين في الانتخابات الرئاسية".

وأوضح عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،: "من المؤكد ستكون هناك إشاعات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة لكن علينا ضرورة التحقق من تلك الإشاعات".



وتابع عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،: "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من أقدم المنظمات التي تتابع الاستحقاقات الانتخابية في مصر".