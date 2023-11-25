عصام شيحة: مصر تعاملت مع الأزمة الفلسطينية - الإسرائيلية باحترافية وهدوء

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه من المشاهدات المهمة جدا فى الخارج بالوقت الراهن إعادة الثقة فى القنوات الإخبارية المصرية.

وأضاف شيحة، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك ثقة فى قنواتنا المصرية، موضحا أن الرأي العام العالمي فى أروقة الأمم المتحدة بالكامل كان يتابع القنوات الإخبارية المصرية.

وتابع عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصر تعاملت مع الأزمة منذ اللحظة الأولى باحترافية وهدوء وموضوعية وفهم للقانون الدولي الإنساني وقرارت الأمم المتحدة، لافتا إلى أن هذا جعل قراراتها تكون محل تقدير وإحترام.