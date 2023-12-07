طريقة عمل الطعمية بالبيض زي المحلات

تعد الطعمية من الأكلات الشعبية اللذيذة التى يحبها المصريين وتحب الكثير من النساء إعدادها في المنزل.

نعرض لكم طريقة عمل الطعمية بالبيض زى المحلات من خلال خطوات الشيف أميرة شنب.

مقادير الطعمية:

فول مدشوش منقوع ساعتين فى ماء دافئ

بصلة خضراء مفرومة

ثوم

كرفس

شبت

بقدونس

كزبرة

2 بيضة

بيكربوناتو

زيت قلي

سمسم

ملح

كمون

كزبرة ناشفة



طريقة عمل الطعمية:

ضعي الفول المدشوش فى الكبة وافرميه مع البصل الأخضر والكرفس و الثوم والخضرة والكمون حتى تتجانس



أضيفى البيض واستمرى فى الخلط حتى يصبح القوام ناعما وأضيفى البيكربوناتو لها وتقلب جيدا

ضعي عجينة الطعمية فى الثلاجة ساعة على الأقل ثم اضيفي لها السمسم والكمون والكزبرة.

سخني طاسة بها زيت واقلي أقراص الطعمية بالحجم المناسب لك ثم تغمس فى خليط السمسم بالتوابل واقلي الطعمية