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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تسلمت 69 شاحنة عبر معبر رفح

ارشيقي
ارشيقي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تسلمت اليوم 69 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الدكتور أيمن الجرجاوي، احد الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان استشهد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة  أشرف القدرة أكد ان  الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر والابادة الجماعية لعوائل بكاملها في قطاع غزة بما في ذلك المناطق التي يدعى الاحتلال كذبا انها آمنة.

وقال القدرة في تصريحات صحفية : نواجه صعوبات كبيرة في احصاء عدد الشهداء والجرحى نتيجة القصف المستمر وبقاء العدد الكبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.

وأضاف : الاحتلال الاسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الاسعاف والدفاع المدني ومنعها من الوصول لاخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي تتواجد فيها قواته العسكرية.

وتابع : وصل للمستشفيات 350 شهيدا و1900 اصابة خلال الساعات الماضية ولايزال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات لا نستطيع الوصول اليهم.

 

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