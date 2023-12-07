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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية|وزير الدفاع الأمريكي يهدد أعضاء الكونجرس: سنرسل أعمامكم وأبنائكم لمحاربة روسيا

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

قال المذيع الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، هدد علنًا أعضاء الكونجرس باحتمال إرسال أقاربهم وأحبائهم للمشاركة في الصراع مع روسيا إذا لم يدعم المشرعون طلب الإدارة للحصول على مساعدة جديدة لأوكرانيا.

 

وكتب كارلسون، عبر منصة “إكس”، نقلا عن وزير الدفاع الأمريكي قوله خلال إفادة مغلقة في مجلس النواب: “سنرسل أعمامكم وأبناء عمومتكم وأبنائكم لمحاربة روسيا”.

 

بدوره، علق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، علي ما نشره كارلسون عن "التهديدات العلنية التي وجهتها الإدارة ضد الأمريكيين"، وسأل الصحفي عما إذا كان أوستن قال ذلك حقًا، وأجاب كارلسون: "لقد تم تأكيد ذلك".

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