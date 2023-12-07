مفاجأة مدوية|وزير الدفاع الأمريكي يهدد أعضاء الكونجرس: سنرسل أعمامكم وأبنائكم لمحاربة روسيا

قال المذيع الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، هدد علنًا أعضاء الكونجرس باحتمال إرسال أقاربهم وأحبائهم للمشاركة في الصراع مع روسيا إذا لم يدعم المشرعون طلب الإدارة للحصول على مساعدة جديدة لأوكرانيا.

وكتب كارلسون، عبر منصة “إكس”، نقلا عن وزير الدفاع الأمريكي قوله خلال إفادة مغلقة في مجلس النواب: “سنرسل أعمامكم وأبناء عمومتكم وأبنائكم لمحاربة روسيا”.

بدوره، علق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، علي ما نشره كارلسون عن "التهديدات العلنية التي وجهتها الإدارة ضد الأمريكيين"، وسأل الصحفي عما إذا كان أوستن قال ذلك حقًا، وأجاب كارلسون: "لقد تم تأكيد ذلك".