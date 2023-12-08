أخبار التعليم..‎جامعة الجلالة تعلن فتح الالتحاق خلال شهر ديسمبر.. إعلام القاهرة: نعمل على دعم القيادة السياسية والتمكين للمرأة المصرية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إعلام القاهرة : نعمل على دعم القيادة السياسية والتمكين للمرأة المصرية

نظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكليه الإعلام جامعة القاهرة، ندوة توعوية والتي تقام تحت عنوان دور الاعلام والمشاركة المجتمعية للمرأة.

التسجيل بالدورات التدريبية المختلفة للغات بجامعة حلوان .. عبر هذا الرابط

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز



جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول نظام الامتحانات وتقويم الطلاب

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

‎أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عن فتح الترشح للجوائز، لاعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح لجوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية والرواد



‎جامعة الجلالة تعلن فتح الالتحاق بها خلال شهر ديسمبر.. تفاصيل

‎أعلنت جامعة الجلالة جميع الطلاب الراغبين بالالتحاق أو التحويل إلى جامعة الجلالة، أنه سيتم فتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023/2024 خلال شهر ديسمبر وسيتم الإعلان عن موعد فتح باب التقديم قريبا.