بأقل التكاليف.. عمل صلصة البيتزا بطريقة مميزة

إذا كنتي تحاولين تقديم طريقة عمل صلصة البيتزا بطريقة مميزة.. إليك الطريقة والمقادير

المكونات والمقادير

2 حبة طماطم

3 فصوص ثوم

1 حبة فلفل أخضر

1 م ك زيت نباتي

نص م ص ملح

ربع م ص فلفل أسود مسحون

1 م ص بصل بودرة

نص م ص سكر

3 م ك كاتشب

1 م ص مستردة

1 م ك زيت زيتون

رشة زعتر جاف حسب الرغبة

قليل من أوراق الريحان الطازج المفروم أو الناشف

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع الطماطم إلي نصفين ونضع معهم فصوص الثوم ثم ندهنهم بالزيت ونتبلهم بالملح والفلفل

نحضر ورقة زبدة ونلف فيها كل ما سبق ثم نضع ورقة الزبدة في ورقة قصدير ونلفها جيدا ونضعها في صينية فرن

كل ماسبق بشمل الفلفل الأخضر لانه ممكن يجي سؤال عن الفلفل الأخضر

ندخلها إلي الفرن علي درجة حرارة 250 لمدة 45 دقيقة

بعد أن نخرجها من الفرن نزيل قشرة الطماطم بكل سهولة ونحتفظ بموية الطماطم

نضع كل المكونات في الخلاط ونضيف معهم البصل البودرة والسكر والكاتشب وزيت الزيتون والمستردة أو زيت عادي ونخلطهم جيدا ونضعها في كورية ونضيف لها رشة الزعتر والريحان ونقلبها مع الصلصة

بعد أن نتأكد أن الصلصة بردت تماما نوزعها علي عجينة البيتزا أو فطائر البيتزا وتميزوا بالطعم الخرافي