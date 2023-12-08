عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل التكاليف.. عمل صلصة البيتزا بطريقة مميزة

صدى البلد

إذا كنتي تحاولين تقديم  طريقة عمل صلصة البيتزا بطريقة مميزة.. إليك الطريقة والمقادير

 

المكونات والمقادير 

 2 حبة طماطم
 3 فصوص ثوم
1 حبة فلفل أخضر
 1 م ك زيت نباتي
 نص م ص ملح
 ربع م ص فلفل أسود مسحون
1 م ص بصل بودرة
 نص م ص سكر
3 م ك كاتشب
 1 م ص مستردة
1 م ك زيت زيتون
 رشة زعتر  جاف حسب الرغبة 
 قليل من أوراق الريحان الطازج المفروم أو الناشف

   طريقة التحضير

 نقوم بتقطيع الطماطم إلي نصفين ونضع معهم فصوص الثوم ثم ندهنهم بالزيت ونتبلهم بالملح والفلفل

 نحضر ورقة زبدة ونلف فيها كل ما سبق ثم نضع ورقة الزبدة في ورقة قصدير ونلفها جيدا ونضعها في صينية فرن

كل ماسبق بشمل الفلفل الأخضر  لانه ممكن يجي سؤال عن الفلفل الأخضر 

ندخلها إلي الفرن علي درجة حرارة 250 لمدة 45 دقيقة

 بعد أن نخرجها من الفرن نزيل قشرة الطماطم بكل سهولة ونحتفظ بموية الطماطم

نضع كل المكونات في الخلاط ونضيف معهم البصل البودرة والسكر والكاتشب وزيت الزيتون والمستردة أو زيت عادي ونخلطهم جيدا ونضعها في كورية ونضيف لها رشة الزعتر والريحان ونقلبها مع الصلصة

 بعد أن نتأكد أن الصلصة بردت تماما نوزعها علي عجينة البيتزا أو فطائر البيتزا وتميزوا بالطعم الخرافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

رد حاسم من وزير الخارجية على النقد الموجه لمصر بزعم غلق معبر رفح

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-12-2023

أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

25 مليون جنيه..الزمالك يقترب من حل أزمة القيد ويعلن أولى صفقات يناير

ترشيحاتنا

بريطانيا: إسرائيل عليها التصرف بشكل مختلف في جنوب غزة

لو بتاكل من برا كتير .. انتبه هذه العلامات تؤكد التسمم الغذائي

الحبس سنة عقوبة استخدام الترويع ضد أحد أعضاء الأجهزة الفنية بقانون الرياضة

بالأرقام.. مضبوطات السكر والأرز والزيوت

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

عقوبة بالسجن 17 سنة .. اتهام هانتر بايدن بالاحتيال الضريبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعمل الصح.. كيف تعرض غسان مطر للظلم في حياته الفنية والخاصة؟

في عيد ميلادها.. سر وطريقة فقدان مي كساب وزنها الزائد

لاميتا فرنجية تثير الجدل بإطلالة جريئة من دبي

إطلالة ابنة شاروخان تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ