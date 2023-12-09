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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الصودا والمشروبات الغازية يوميا؟

الصودا
الصودا

يمكن أن يؤثر استهلاك الصودا والمشروبات الغازية يوميًا على الجسم بطرق لا يمكنك تخيلها، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في تناول السكر الذي يؤدي إلي  الضرر المحتمل الناجم عن المضافات الاصطناعية، إليك كيف يمكن أن يؤثر استهلاك الصودا بانتظام سلبًا على جسمك.

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-يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن


إحدى العواقب الأكثر شيوعًا لاستهلاك الصودا يوميًا هي زيادة الوزن، معظم المشروبات الغازية محملة بشراب الذرة عالي الفركتوز أو السكريات الأخرى، مما يساهم في زيادة السعرات الحرارية دون تقديم أي قيمة غذائية، يمكن أن يؤدي تناول هذه السعرات الحرارية الفارغة بشكل متكرر إلى خلل في استهلاك الطاقة وإنفاقها، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسمنة، وترتبط السمنة بدورها بمجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب ومشاكل المفاصل.

-يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري
يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الصودا إلى مقاومة الأنسولين، وهو عامل رئيسي في تطور مرض السكري من النوع الثاني، تناول المشروبات السكرية بانتظام يمكن أن يطغى على استجابة الجسم للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وبمرور الوقت، قد يساهم ذلك في ظهور مرض السكري، وهو حالة مزمنة لها آثار صحية خطيرة.

-يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك
الصودا حمضية وتحتوي على نسبة عالية من السكر، وهي تركيبة ضارة بصحة الأسنان، يؤدي الحمض إلى تآكل مينا الأسنان، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس بالإضافة إلى ذلك، توفر السكريات الموجودة في الصودا أرضًا خصبة للبكتيريا في الفم، مما يساهم أيضًا في مشاكل صحة الفم مثل التهاب اللثة وأمراض اللثة.

-يمكن أن يضعف العظام​
تشير بعض الدراسات إلى وجود صلة بين الاستهلاك المفرط للصودا وتدهور صحة العظام، يمكن أن يتداخل حمض الفوسفوريك الموجود في العديد من المشروبات الغازية مع امتصاص الكالسيوم في الجسم، مما قد يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام بمرور الوقت.

-يمكن أن يؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية
تم ربط المحتوى العالي من السكر في الصودا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يرتبط الإفراط في تناول السكر بارتفاع ضغط الدم والالتهابات ومستويات الدهون غير الطبيعية، وكلها عوامل تساهم في حدوث مشكلات متعلقة بالقلب.

- يؤثر على وظائف الكبد
يلعب الكبد دورًا حاسمًا في استقلاب السكريات، الإفراط في تناول السكر، كما هو موجود في الصودا، يمكن أن يطغى على الكبد ويؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، يتميز NAFLD بتراكم الدهون في الكبد ويمكن أن يتطور إلى حالات كبدية أكثر خطورة إذا ترك دون علاج.

- يؤثر على النوم

تحتوي العديد من المشروبات الغازية على الكافيين، وهو منبه يمكن أن يؤدي إلى الاعتماد وتعطيل أنماط النوم، قد يساهم استهلاك الصودا، خاصة في المساء، في صعوبات النوم والحصول على نوم مريح، مما يؤثر على الصحة العامة والرفاهية.

 

المصدر: timesofindia

الصودا زيادة الوزن المشروبات الغازية زيادة السعرات الحرارية السمنة مرض السكري امراض القلب

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