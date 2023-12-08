وقع العقد رسميا.. إدارة الزمالك تفاجئ الجماهير وتختار هذا المدرب

فاجئت إدارة نادي الزمالك، الجماهير وأعلنت مساء أمس الخميس، رسميا توقيع عقدا مع معتمد جمال ليصبح المدير الفني للفريق بشكل مؤقت.

يأتي ذلك في ظل الحديث المستمر خلال الفترة الأخيرة عن اختيار مدرب أجنبي لقيادة الزمالك عقب رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

يذكر أن نادي الزمالك، قد قرر إقالة أوسوريو، المدير الفني للفريق، من منصبه، نوفمبر الماضي، بسبب سوء النتائج، وتعيين المدرب معتمد جمال مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

تفاصيل التعاقد مع معتمد جمال

عقد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، جلسة مع معتمد جمال، أمس الخميس، ليعلن بعدها رسميا توقيعه عقدا مع معتمد ليصبح المدير الفني للفريق.

وأوضح الزمالك في بيان له، أن قرار الإبقاء على معتمد جمال جاء في ظل ثقة مجلس الإدارة في قدراته وتقديرا لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادته للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري والكونفدرالية، لاسيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام أي عقد رسمي مع النادي.

وأوضح الزمالك، أنه نسق مع عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان والمشرف على الكرة بإبرام عقد مناسب مع معتمد جمال.

وشهدت الجلسة حضور كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

بند مفاجئ في عقد معتمد جمال

في سياق متصل، أوضح الإعلامى هاني حتحوت، وجود بند مفاجئ بعقد المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، معتمد جمال، مشيرا إلى أن توقيع عقد مع معتمد، جاء لتقليل الصداع على إدارة القلعة البيضاء من تكرار سؤال متى يتم التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد.

هذا بالإضافة إلى إيصال صورة احترافية للإدارة، لأن المدرب المصري كان يعمل بلا عقد مع الزمالك، مؤكدا أن عقد المدرب مكتوب فيه لنهاية هذا الموسم، وهذا لم يعلن عنه النادى خلال البيان الذي أصدره.

وأضاف أن السبب لهذا هو أنه في حالة تذبذب النتائج سيتم رحيل معتمد جمال فوراً، او قد يستقر الأبيض على الحصول على خدمات مدير فني أجنبي.

ماذا قدم معتمد جمال مع الفريق؟

وقاد معتمد جمال الزمالك في أربع مباريات بواقع واحدة في الدوري ومثلها في كأس مصر، واثنتين في الكونفدرالية.

وفاز الزمالك في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة في كأس مصر ضد بيراميدز لكنه انتصر فيها بركلات الترجيح.