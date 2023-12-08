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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+ عن قرار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد سيد زيزو بالموافقة على العرض السعودي المقدم له خلال الفترة الحالية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مسؤولو الشباب السعودي تواصلوا مع أحمد سيد زيزو ووالده من أجل الإنضمام لهم  خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأوضح : "زيزو يرحب بالعرض السعودي, خاصًة وأن العرض والمقابل المالي يصل إلى 3 ونصف مليون دولار سنويًا بجانب المكافآت".

وواصل : "نجم منتخب مصر لديه رغبة من أجل خوض تجربة الاحتراف في صفوف الدورى السعودى ولكن عن طريق نادي الزمالك خصوصًا أن عقده مازال مستمر".

واختتم إبراهيم سعيد حديثه : "زيزو أبلغ مسؤولو الشباب والوكلاء أن أي رحيل, سوف يكون عن طريق نادي الزمالك وبصورة تليق بمسيرته".

جدير بالذكر ارتبط اسم زيزو بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء, في أكثر من مناسبة خاصًة في ظل تألق اللاعب المميز خلال الفترة الماضية.

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حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

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