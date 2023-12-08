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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: توقيع عقد لمعتمد جمال يمنح الزمالك استقرارا

صدى البلد

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء بتوقيع عقد مع معتمد جمال سليم وفى صالح الجهاز الفني.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "توقيع عقد لمعتمد جلال يمنح استقرار فني خلال الفترة القادمة سواء للاعبين أو الجهاز الفني، خاصة وأنه يسير بُخطي ثابتة مع الفريق فى بطولة الدوري والكونفدرالية".

وقد وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقوداً رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني اليوم.

يأتي ذلك في ظل ثقة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب في قدرات معتمد جمال، وتقديراً لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي.

وقام مجلس الإدارة بالتنسيق مع أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، بإبرام عقد مناسب وتقدير المدير الفني بالشكل الذي يليق بما يقدمه مع الفريق.

وشهدت الجلسة حضور كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

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