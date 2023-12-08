وائل القباني: استمرار معتمد جمال أفضل قرار في الزمالك

أكد وائل القباني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار التعاقد مع معتمد جمال كمدير فني للفارس الأبيض صائب للغاية وأمر صحيح.

وقال وائل القباني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار” :" أفضل قرار اتخذه نادي الزمالك هو الاستمرار مع معتمد جمال وتوقيع عقد جديد".

وأضاف:" الاستقرار مطلوب ولابد أن نادي الزمالك يكون مدربه مستمر لفترة حتى يشعر اللاعبين بأن المدرب مستمر".

وتابع:" من مميزات معتمد جمال هو عدم التأليف الكثير وذلك هو ما نجحه مع الفريق خلال الفترة الحالية".