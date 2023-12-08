رحيل شقيق أحمد حلمي.. تعرف على أسباب الوفاة

حرصت سالي شقيقة الفنان أحمد حلمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بوفاة شقيقها خالد حلمي إثر أزمة قلبية تعرض لها.

كتبت شقيقة أحمد حلمي: “أخي خالد حلمي في ذمة الله أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة”.

أسباب الأزمة القلبية

تحدث الغالبية العظمى من الأزمات القلبية بسبب انسداد أحد الأوعية الدموية التي تغذي قلبك، يحدث هذا غالبًا بسبب الترسبات، وهي مادة لزجة يمكن أن تتراكم على الأجزاء الداخلية من شرايينك، ويسمى هذا التراكم بتصلب الشرايين.

في بعض الأحيان، يمكن أن تنفتح أو تتمزق رواسب اللويحة داخل الشرايين التاجية (القلب)، ويمكن أن تعلق جلطة دموية في مكان حدوث التمزق، إذا كانت الجلطة تسد الشريان، فقد يؤدي ذلك إلى حرمان عضلة القلب من الدم ويسبب نوبة قلبية.

من الممكن حدوث الأزمة القلبية بدون انسداد، لكن هذا نادر ويمثل حوالي 5٪ فقط من جميع النوبات القلبية، يمكن أن يحدث هذا النوع من النوبات القلبية للأسباب التالية:

تشنج الشريان التاجي.



الحالات الطبية النادرة: مثال على ذلك أي مرض يسبب تضييقًا غير عادي في الأوعية الدموية.

الصدمة: وتشمل التمزقات في الشرايين التاجية.



الانسداد الذي جاء من مكان آخر في جسمك: جلطة دموية أو فقاعة هواء (انسداد) محاصرة في الشريان التاجي.



خلل في المحلول الكهربائي، عدم توازن في المحلول.



اضطرابات الأكل: مع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي إلى تلف القلب وتؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية.

تاكوتسوبو أو اعتلال عضلة القلب الإجهادي.



الشرايين التاجية الشاذة (عيب خلقي في القلب تولد به حيث تكون الشرايين التاجية في مواضع مختلفة عن الوضع الطبيعي في جسمك، ويؤدي ضغط هذه الشرايين إلى نوبة قلبية).

المصدر: webmd.