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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم استعمال قطرة الأنف للصائم؟.. دار الإفتاء تجيب

قطرة الأنف
قطرة الأنف

قال الدكتور عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه قد اختلف أهل العلم في هذا والذي عليه الاعتماد في الفتوى أن هذه البخاخه ليست من الأشياء التي تفسد الصوم وذلك رخصة وتيسيرا على عباد الله عز وجل.

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حكم استعمال قطرة الأنف للصائم

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان مصابا بمرض مزمن وسيزيد عليه المرض عند عدم أخذه للدواء فعليه أن يأخذ الدواء وعندما يشفي فعليه القضاء.

وأضاف ممدوح، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء  أثناء الإجابة على سؤال مضمونة : «هل نقط الأنف أثناء الصيام تفطر أم لا؟»، أن نقط الأنف إذا كانت تصل الى الحلق فإنها تفسد الصيام ولكن إذا كان يمكن أخذ الدواء فى الأوقات التى لامؤاخذة فيها على الإنسان أى قبل الفجر أو بعد المغرب فلا حرج من أخذ الدواء فى هذه الأوقات.

مايفطر ومالا يفطر في رمضان 

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت عنوان ما يفطر وما لا يفطر، أن هناك ستة أفعال ينبغي على الصائم أن يتجنبها في نهار رمضان، ليصح صومه، منوهة بأن من الأفعال التي تفسد الصيام ، وتعد من المفطرات هي ستة أمور، أولها القيء عمدًا في نهار رمضان يفطر.

وتابعت: وثانيها الجماع في نهار رمضان يفطر، وثالثها دم الحيض والنفاس يفطر، ورابعها التدخين يفطر، وخامسها قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم تفطر، وسادسها بخاخة الربو تفطر.

وأضافت أن هناك اعتقادات شائعة بشأن 18 فعلًا في نهار رمضان، حيث يظن الكثيرون أنها من المفطرات فيما أنها ليست كذلك، وهي: الأكل والشرب ناسيًا لا يفطر، وتطهير اليدين بالكحول لا يفطر، وقطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا تفطر، ومرطبات البشرة لا تفطر، وقطرة العين لا تفطر، الحقن (عضل أو وريد) لا تفطر، المراهم والكريمات لا تفطر، العطور والروائح لا تفطر، غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا يفطر، تذوق الطعام باللسان دون بلعه لا يفطر.

واستطردت: واستخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف لا يفطر، خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف لا يفطر، بلع الريق لا يفطر، نقل الدم لا يفطر، وضع مرطب الشفاه لا يفطر، القيء عن غير عمد لا يفطر، الغسيل الكلوي لا يفطر، التبرد بالماء لا يفطر.

حكم استخدام بخاخ الأنف 

وقال الدكتور خالد عمران، امين الفتوى بدار الإفتاء، إن بخاخة الأنف الذي يستخدمها المرضى المصابون بحساسية في التنفس، إذا استعمله الصائم في نهار رمضان ودخل رذاذه من الأنف ليصل إلى الجوف، فإنه يُفطر.

وأوضح «عمران» في فتوى له ، خلال  إجابته عن سؤال: «أنا مصاب بحساسية مزمنة في التنفس، واستخدم بخاخة في الأنف كعلاج في اليوم أكثر من مرة، فهل تُفطر؟»، أن بخاخ الأنف يُبطل الصيام، لأن به رذاذ له جُرم يصل إلى جوف الشخص.

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