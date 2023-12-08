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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في حتة تانية.. نيقولا معوض يكشف كواليس تصوير مسلسل الحشاشين

نيقولا مع إنجي على
نيقولا مع إنجي على

كشف الفنان نيقولا معوض تفاصيل دوره فى مسلسله الجديد الحشاشين والذي يقوم بتصويره بجانب النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.

وقال نيقولا خلال حلوله ضيفا على الإعلامية إنجي على فى برنامجها الشهير أسرار النجوم، إنه انتهى من تصوير أكثر من 50٪ من أحداث المسلسل ويجسد فيه شخصية عمر المختار.

وأضاف نيقولا أنه سعيد بتجربته مع الفنان كريم عبد العزيز؛ مؤكدا أن كريم من أفضل الفنانين الذين تعاون مهم فى الفترة الأخيرة.

وأشار نيقولا أن مسلسل الحشاشين الذي كتبه عبد الرحيم كمال ويخرجه بيتر ميمي سوف ينقل الدراما المصرية والعربية نقلة فنية كبيرة بسبب المجهود الكبير المبذول فيه والتقنيات التى يستخدمها المخرج بيتر ميمي لخروج المسلسل على أفضل وجه.

 

تصريحات جريئة لنيقولا معوض 

أطلق الفنان نيقولا معوض عددا من التصريحات النارية له أثناء حلول ببرنامج "كتاب الشهرة" عبر قناة الجديد من تقديم الإعلامي علي ياسين. 

وكشف نيقولا معوض عن كثير من المفاجآت قائلا : عشت فترة من طفولتي بالملاجئ بسبب الحروب وظهرت بمشهد عاري في فيلم Three Thousand Years of Longing لأن تم تصويره بجمالية ويخدم القصة هو مشهد فنيا جميل جدا وأنا سعيد وفخور بهذا المشهد.

وأضاف نيقولا معوض: أدمنت على شرب الكحول فترة ولكنني لم أدمن المخدرات وأشرب الحشيش مع الأصحاب مجاملة وتعرضت لحادث سير بسبب الكحول وغفوت أثناء القيادة.

وأوضح نيقولا معوض: كمت ملحدا وأنا بعمر 17 عاما وامنت بوجود الله بعدما وجدت الشر بحياتنا.

وأشار نيقولا معوض: تعرضت لتجربة سيئة سببت لي الشعور بالكسرة،  حيث تعرضت للتحرش في سن 11 عام واستمر هذا الإحساس عدة سنوات. 

نيقولا معوض الحشاشين انجي علي

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