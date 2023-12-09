استنكر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. سامح شكري يوجه رسالة مباشرة للعالم

استنكر سامح شكري وزير الخارجية، فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، بزعم إنقاذهم من نيران الصراع المشتعل بفعل الحرب الدائرة، واصفا هذا الطرح بأنه “مرفوض كليا”، في رسالة مباشرة وواضحة تؤكد موقف مصر الثابت من هذا الطرح.

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وردَّ وزير الخارجية، على سؤال: “لماذا لا تستقبل مصر الفلسطينيين بشكل مؤقت في سيناء لإنقاذهم من نيران الحرب؟” قائلا: “أليس من الأولى وقف إطلاق النار؛ من أجل حل الأزمة والصراع الدائر، بدلا من النظر الى إزاحة الفلسطينيين إلى أماكن أخرى؟”.

واستطرد شكري قائلا: إن هذا الطرح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، أو من الضفة إلى الأردن، أو أي مكان آخر؛ يتعارض مع القانون الدولي، وهو إجراء غير ملائم، ويجب حل الأزمة دون إلقائها على حساب أطراف آخرين.

وشدد شكري على أن التهجير ليس صيغة معترفا بها للتعامل مع أي صراع، وليس هناك سبب لأن يترك الفلسطينيون أرضهم، مؤكدا أن الفلسطينيين المدنيين ليسوا مسئولين عما حدث في 7 أكتوبر الماضي ولا يجب معاقبتهم على ذنب لم يقترفوه.