وائل كفوري يحيى حفل ليلة رأس السنة الجديدة في بيروت

يستعد المطرب وائل كفوري لإحياء حفل ليلة رأس السنة الجديدة 2024 هذا العام ببيروت.



وحرص وائل كفوري على الترويج لهذا الحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وقام بنشر البوستر الدعائي لها.



الحفل يقام يوم 31 من شهر ديسمبر الحالي، ويشاركه فى احياء الحفل ميشيل فضل الذي بدوره قام بالترويج للحفل.





أخر حفلات وائل كفوري

أحيا الفنان وائل كفوري، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس السبت 18 نوفمبر، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الفنانة إليسا، التي قدمت الجزء الأول من الحفل.

وقدم وائل كفوري، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، منها: (يا غايب، لو حبنا غلطة، عمري كلو)، وغيرها من الأغاني.

وشهد حفل وائل كفوري، واليسا، حضور جماهيري كبير، منها جزء كبير من ذوي الهمم.