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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء الاستعدادات باللجان وتأكيد جاهزيتها للانتخابات الرئاسية في الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان اعمال الاستعدادات النهائية باللجان الانتخابية بمراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة يتم تنفيذها باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة مستمرة وذلك لتأكيد جاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري 

واوضح " مختار"ان الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين  4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119مغترب.
وقد جدد "مختار" دعوته لأبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لظهور مصر امام العالم بصورة مشرفة تعكس مدي وعي الشعب المصري..


وتابع "مختار" جهود رئاسة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للمرور علي المقرات الانتخابية والتأكد من كافة التجهيزات بها للتيسير علي الناخبين الادلاء بأصواتهم علي أكمل وجه مؤكدا علي ان الدقهلية دائما تأتي في المقدمه فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا مااثبته ابناء الدقهلية في الاعوام الماضية..
جدير بالذكر ان اعمال المرور علي اللجان الانتخابية بنطاق المراكز والمدن والاحياء والقري علي مستوي المحافظة تتم بالتنسيق والمتابعة مع السادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء و نوابهم بمشاركة القطاعات التنفيذية المختلفة لتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابية لاتمام العملية الانتخابية علي اكمل وجه 

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الانتخابات الرئاسية المقبلة الاستعدادات النهائية الاستحقاقات الدستورية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انتخابات الرئاسية 2024 لانتخابات الرئاسية 2024 نطاق المحافظة وعي الشعب المصري

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