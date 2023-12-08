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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقدمها هيئة إنقاذ الطفولة.. إعانات إغاثية لمصابي فلسطين في غزة

اعانات من هيئة الطفولة
اعانات من هيئة الطفولة لمصابي غزة

استقبل إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة شمال سيناء، وفداً من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية لتسليم كونتنر إعانات إغاثية لمصابي فلسطين بالصالة المغطاة بالعريش .

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، فى إطار دعم و تضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.


ورحب حسن عبد الوهاب بوصول أول دفعة من الإعانات الإغاثية والإنسانية إلي أهالينا و أخواتنا من مصابي فلسطين بحضور عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء.

وندد عبد الوهاب، بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة ، وهو  يمثل تهديد مباشر على السلام الدولي و يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان .

وضم الوفد:

حسام سلامة، وأمنية فاروق، وهالة أحمد،وأسامة أسعد، وليلى أحمد.

 

 

 

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