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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم مشابه لـ آيفون.. انفينكس تطلق سلسلة Hot 40 لمحدودي الدخل

Infinix Hot 40
Infinix Hot 40

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix، سلسلة Hot 40 المكونة من ثلاثة هواتف هي: Hot 40 Pro، وHot 40، وHot 40i، تأتي جميعها مزودة ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة وميزة برمجية تسمى محرك الألعاب Xboost لتحسين أداء الأجهزة أثناء اللعب.

مواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40 Pro

يتميز هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40 Pro، بشاشة منحنية من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بدقة Full HD+ تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز.

 

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يعمل هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40 Pro، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Helio G99 والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

زودت إنفينيكس هاتفها الجديد Infinix Hot 40 Pro، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ووفقا لـ إنفينيكس يمكن شحن بطارية Infinix Hot 40 Pro، بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، من 20% إلى 75% خلال 35 دقيقة باستخدام الشاحن بقوة 33 وات المرفق في العلبة.

يعد محرك Xboost أحد مشغلات ألعاب إنفينيكس التي تتيح "استقرارا محسنا" أثناء اللعب، لديها 3 مستويات مختلفة من الانغماس في اللعبة التي يتم لعبها، يعمل الهاتف بخلاف ذلك بواجهة المستخدم XOS 13.5، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ويتوفر هذا الطراز في 4 ألوان هي: الأزرق والذهبي والأسود والأخضر

Infinix Hot 40 Pro

مواصفات هاتف Infinix Hot 40

يتشارك هاتف Infinix Hot 40، مع طراز Infinix Hot 40 Pro، في معظم المواصفات بما في ذلك الشاشة والبطارية والشحن السريع، ولكن تتميز شاشة هذا الطراز بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات اللمس يصل إلى 270 هرتز.

ويختلف Infinix Hot 40، في إعدادات الكاميرا فهو يأتي مزودا بكاميرا بدقة 50 ميجابكسل f / 1.6، إلى جانب نفس كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل + عدسة AI، تبلغ دقة كاميرا الصور الشخصية 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف Hot 40 بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G88 بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، بينما مساحة التخزين 128 أو 256 جيجابايت، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان هي: الأزرق والذهبي والأسود والأخضر.

Infinix Hot 40

مواصفات هاتف Infinix Hot 40i

يعد Hot 40i هو الهاتف الأقل تكلفة في السلسلة، فهو يأتي مزودًا بنعالج من نوع Unisoc T606 مع وحدة معالجة مركزية ثماني النواة مع نواة أداء Cortex-A75 بتردد 1.6 جيجاهرتز، وست وحدات Cortex-A55 للكفاءة بتردد 1.6 جيجاهرتز، ووحدة معالجة الرسومات هي Mali-G57 MC1 بتردد 650 هرتز.

ويمتاز الهاتف بشاشة من نوع LCD بقياس 6.56 بوصة، وبدقة HD +، تدعم معدل تحديث قدره 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت، مع مساحة تخزين بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويمتميز الهاتف بجزيرة الكاميرا مشابهة لـ Hot 40 و Hot 40 Pro، وتحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع Magic Ring، ويتم تشغيل الهاتف بواجهة المستخدم XOS 13.0، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ويحزم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويأتي هاتف Infinix Hot 40i باللون الأسود والأزرق والذهبي والأخضر، ولم تكشف الشركة عن تفاصيل أسعار السلسلة الجديدة، كل ما قيل هو أن تكلفة التشكيلة أقل من 200 دولار (أي ما يعادل 6.179 جنيها مصريا)، وستختلف الأسعار من سوق إلى أخرى.

Infinix Hot 40i
إنفينيكس Infinix سلسلة Hot 40 Infinix Hot 40 Pro انفنيكس هوت 40 برو

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