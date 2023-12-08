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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول طائرات جديدة إلى العريش محملة بمساعدات إنسانية للفلسطينيين

سيارات الإسعاف تدخل
سيارات الإسعاف تدخل ميناء رفح البري

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، 5 طائرات قادمة من دول عربية وأجنبية.محملة بالمساعدات تضامنا مع الشعب الفلسطينى ،وتضم 10 سيارات إسعاف و118 طنًا من المساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة. 
 

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن طائرتين من الأردن  وصلتا إلى المطار  تحملان 23 طنًا من الادوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة الأونروا، وطائرة من قطر محملة ب24 طنًا من مستلزمات العناية بالأطفال، و6 سيارات إسعاف مجهزة، وطائرة من بلجيكا محملة ب40 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية، مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وطائرة من الكويت محملة ب31 طنًا من المواد الطبية والإغاثية و4 سيارات إسعاف مجهزة. 


285 طائرة:
 

وأضاف زايد، أنه بلغت عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي وحتي اليوم، 285 طائرة حملت على متنها نحو 7200 طنًا من المساعدات المتنوعة. 

وهي  مقدمة من 35 دولة عربية وأجنبية و15 منظمة إقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف المجهزة.

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العريش طائرات مطار الفلسطينيين مساعدات

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