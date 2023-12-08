استاذ حساسية: التدخين والقلق يؤثران سلبيا على الصحة والجهاز المناعي

قال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن هناك 4 فيروسات تنفسية تظهر بشكل كبير في الخريف والشتاء، وجميعهم أعراضهم متشابهة.





وأضاف أمجد الحداد خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن هناك عدة نصائح تعمل على تقوية وتعزيز المناعة لدى الإنسان، وأبرزهم التغذية الصحية السليمة، وتناول الفاكهة والبروتين والمكسرات والبقوليات، بالإضافة إلى أداء التمارين الرياضية البسيطة.



واسترسل: يجب علينا الحصول على قسط كافي من النوم، والابتعاد عن التدخين والتوتر والقلق، لما لهم تأثير سلبي على الجهاز المناعي.



ولفت إلى أن حقنة البرد تضعف المناعة وتؤدي إلى نمو جيل من البكتيريا مقاوم للمضاد الحيوي وتتسبب في مشاكل صحية كثيرة.



