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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. قافلة طبية لصحة قنا توقع الكشف على 350 مواطنا

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بجميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

 

وأضاف الداودى، بأن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٣٥٠ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ١٠٠ حالة باطنة، ٣٣ حالة جراحة، ٣٥ حالة أمراض نساء وتوليد، و ١٣٠ حالة طب اطفال، و ١٩ حالة تنظيم الأسرة، و ٣٣ حالة أسنان "، وتم صرف العلاج لهم بالمجان ، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ١١ حالة ، وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة ، وتحويل بعض الحالات التى تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة.

 

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و أشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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و قال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا، إنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٣٤ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية"الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا".

وتابع بدران، كما تم عقد ندوات عن الأمراض غير المعدية"الضغط، السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

 

قافلة طبية بقنا

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قنا قافلة طبية حياة كريمة الخدمات الطبية القوافل الطبية وزارة الصحة

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