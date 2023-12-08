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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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“العروة” السبب| “الجنون” يصيب سوق البصل.. وهذا موعد تراجع الأسعار

ارتفاع أسعار البصل
ارتفاع أسعار البصل

شهدت أسعار البصل في الأسواق، ارتفاعًا جديدًا ليتراوح سعر كيلو البصل من 35 إلي 40 جنيهًا في الأسواق، وذلك عقب وصول سعره قبل الأسبوع الحالي من 25 إلي 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأثار ارتفاع سعر البصل في الأسواق المصرية، جدلًا واسعًا بين المواطنين، وتساءلوا عن سبب ارتفاع أسعار البصل مرة أخري في الأسواق، وعن موعد انخفاض أسعار البصل في السوق مرة أخري حتي يرجع إلي سعره المناسب، ويرصد موقع "صدي البلد" الاخباري كافة التفاصيل في السطور القادمة.

ارتفاع أسعار البصل

وكانت أسعار البصل شهدت ارتفاعًا فى شهر سبتمبر الماضى، وذلك نتيجة لزيادة التصدير للأسواق الخارجية على حساب السوق المحلي، مما جعل وزارة التجارة والصناعة تصدر قرارًا بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر.

ونتج عن هذا القرار تراجع ملحوظ في أسعار البصل بالأسواق، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، لترتفع أسعار البصل مرة أخري خلال هذا الأسبوع من شهر ديسمبر الجاري داخل الأسواق، وذلك بعدما تواجد استقرار في أسعار البصل من 25 إلي 30 جنيهًا للكيلو.

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