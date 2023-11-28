عضو الجمعية المصرية للتغذية: تناول البصل والثوم يوميا يقلل فرص الإصابة بالإنفلونزا

كشف الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، عن الأنظمة الغذائية الصحية التي تحافظ على المناعة في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وقال الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، على قناة dmc،: "تطوير الجسم يحدث من خلال التغذية الصحية، لأن الجسم يحتاج إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات الكيميائية الطبيعية التي يستخدمها لتعزيز قدرته على مكافحة الأمراض وتعزيز جهاز المناعة".

وأضاف: "التغذية لها دور مهم جدا في الحفاظ على مناعة الجسم"، لافتا: "المصري القديم كان دائما يعتمد في التغذية على البصل والثوم".

وأوضح الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية،: "آخر دراسة تم اجراؤها على كبار السن كشفت أن تناول بصلة وفصين ثوم يوميا يعزز جهاز المناعة ويقويه ويقلل فرص الإصابة بالأنفلونزا بنسبة تصل إلى 63%".