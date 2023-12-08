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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنغيّر في شكل القاهرة .. رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين |فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت قناة "رئاسة الجمهورية"، على يوتيوب، فيديو يرصد تفقد الرئيس السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

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الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

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واطمأن الرئيس السيسي من العاملين على سير العمل في محور اللواء محمود نصر، مؤكدا أهميته لتغيير الشكل المروري في القاهرة وخدمة المواطنين من خلال توفير فرص حركة مختلفة للمركبات.

 

وعقب الرئيس السيسي: "أنا عايز أقول للناس أن الـ19 كيلو اللي عملناهم بدراستنا لمحور الإسماعيلية ومحور السويس اكتشفنا أنه ليس هناك محور تبادلي لهم يخفف الحركة عليهم ويخدّم على التجمعات التي يتم إنشائها".

وأضاف: "إننا نغير في شكل القاهرة وحركتها أمر مهم، لعمل تبادليات وفرص حركة مختلفة لكل الخيارات".
 

الرئيس السيسي

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