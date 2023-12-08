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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إقالة أوسوريو | مفاجأة عن حقيقة التفاوض مع كيروش لتدريب الزمالك

صدى البلد

ترددت أخبار حول احتمالية تولي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي قاد سابقًا منتخب مصر وتخلى عن مسؤولياته في منتخب قطر مؤخرًا، مهمة تدريب نادي الزمالك.

 يأتي ذلك كبديل للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي تمت إقالته بسبب تراجع النتائج.

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ووفق تقارير صحفية فإن مجلس إدارة الزمالك، الذي يرأسه حسين لبيب، يدعم بقوة معتمد جمال، وأنه لا يفكر في التعاقد مع كيروش في الوقت الحالي. وأشار المصدر إلى عدم وجود أي مفاوضات قريبة أو بعيدة لتعيين كيروش كمدير فني للفريق.

ويُذكر أن إدارة الزمالك قد أعلنت رسميًا تعاقدها مع معتمد جمال لتولي المهمة الفنية بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، وهو القرار الذي اتُخذ في أعقاب رحيل أوسوريو.

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بعد إقالة أوسوريو | مفاجأة عن حقيقة التفاوض مع كيروش لتدريب الزمالك

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