حزب الله: استشهاد 3 من مقاتلينا في المعارك على طريق القدس

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استشهاد عدد من مقاتليه في المعارك على طريق القدس.

وأكد حزب الله، استهدافه موقع رويسات العلم، في تلال كفرشوبا، ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، حيث تم إصابة الأهداف بدقة.

وذكر حزب الله أيضا، أنه تم استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، حيث تم تحقيق إصابات مباشرة.

كما تم استهداف موقع ‏"الراهب" الإسرائيلي، بصواريخ بركان، وإصابته إصابة مباشرة، وكذا موقع "العباد" الإسرائيلي، بنيران مباشرة من لبنان.

وقصفت كذلك المقاومة الإسلامية في لبنان، مربض خربة ماعر، بالأسلحة المناسبة، وإصابته إصابة مباشرة.