عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله: استشهاد 3 من مقاتلينا في المعارك على طريق القدس

صدى البلد

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استشهاد عدد من مقاتليه في المعارك على طريق القدس.

وأكد حزب الله، استهدافه موقع رويسات العلم، في تلال كفرشوبا، ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، حيث تم إصابة الأهداف بدقة.

وذكر حزب الله أيضا، أنه تم استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، حيث تم تحقيق إصابات مباشرة.

كما تم استهداف موقع ‏"الراهب" الإسرائيلي، بصواريخ بركان، وإصابته إصابة مباشرة، وكذا موقع "العباد" الإسرائيلي، بنيران مباشرة من لبنان.

وقصفت كذلك المقاومة الإسلامية في لبنان، مربض خربة ماعر، بالأسلحة المناسبة، وإصابته إصابة مباشرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

“العروة” السبب| “الجنون” يصيب سوق البصل.. وهذا موعد تراجع الأسعار

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

ترشيحاتنا

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

مدير أمن القاهرة يتابع خطة تأمين الانتخابات الرئاسية مع مساعديه

ما المراد من قول النبي: «أفلح وأبيه إن صدق»؟ .. علي جمعة يجيب

الأهلي يحسم لقب دوري المرتبط للسلة

صفقة جديدة للزمالك .. وعقوبة 500 ألف جنيه للاعبي الأهلي في هذه الحالة

حسام موافي يوجه نصيحة لمرضى سرطان الكبد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احم نفسك.. نصائح فعالة تساعدك على الوقاية من الفشل الكلوي 

طريقة عمل جاتوه الجيلي بمذاق لا يقاوم

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر فستان درة الأبيض يثير الجدل

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

فيديو

الهدف 200.. سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي/ فيديو جراف

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ