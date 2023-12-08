مندوبة قطر بالأمم المتحدة : ندعو المجتمع الدولي لزيادة الدعم الإنساني العاجل لغزة

أكدت السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ان دول مجلس التعاون ترفض أي مبررات إسرائيلية لعدوانها على قطاع غزة.

وقالت مندوبة قطر أيضا: دول مجلس التعاون ترفض أي إجراءات إسرائيلية لتشريد سكان قطاع غزة وتهجيرهم.

وتابعت قائلا : دول مجلس التعاون تشيد بنجاح جهود دول الوساطة التي أفضت إلى هدنة إنسانية.

وأردفت : نشيد بخطوة الأمين العام للأمم المتحدة باللجوء إلى المادة 99.

وزادت: دول مجلس التعاون تدعو مجلس الأمن إلى اعتماد مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية.

وأتمت مندوبة قطر بالأمم المتحدة: ندعو المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني العاجل لسكان قطاع غزة.