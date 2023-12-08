ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

سقط الأهلي في فخ التعادل السلبي، أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، على ملعب برج العرب، في دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، اليوم، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

بعد نهاية الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، يصبح ترتيبها على النحو التالي:

الأهلي في المركز الأول برصيد 5 نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ميدياما الغاني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

يانج أفريكانز في المركز الرابع برصيد نقطتين.