كتائب القسام تكشف عن خسائر فادحة تكبدتها قوات الاحتلال في 24 ساعة

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام ابوعبيدة ان مجاهدي القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة تمكنوا من تدمير 21 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

وأشار كذلك في تصريحات له الي ان عناصر المقاومة نجحوا في افشال محاولة لتحرير الجندي الأسير "ساعر باروخ" أدت إلى مقتله إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة.

كما استهدف مجاهدو القسام القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق.

وفجر كذلك عناصر المقاومة عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، بالإضافة الي دك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، بجانب قصف تل أبيب وأهداف اخري برشقات صاروخية مكثفة.