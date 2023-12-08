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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2003 يهزم الإسماعيلي في بطولة الجمهورية

أهلي 2003
أهلي 2003

فاز فريق شباب كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003، على ضيفه، الإسماعيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، 8 ديسمبر 2023، على ملعب النادي في فرع مدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الجمهورية.

سجل ميدو نبيل، هدف اللقاء الوحيد، في الشوط الثاني؛ بعد أداء قوي من جانب الفريقين، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-صفر لصالح الأهلي.

وبدأ «أهلي 2003»، المباراة، بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف. 

الدفاع: إسلام عبد الله – إبراهيم عبد الحكيم – أحمد أشرف – محمد وائل. 

الوسط: أحمد طعيمة – مصطفى أبو الخير – ميدو أسامة – ميدو نبيل – كريم محمد. 

الهجوم: محمد زعلوك. 

وشارك علي نادر بدلًا من محمد زعلوك، وعبد الرحمن شريف بدلًا من ميدو أسامة، ويوسف شريف بدلًا من مصطفى أبو الخير، وعبد الجواد عبد الرحمن بدلًا من محمد وائل.

وبهذه النتيجة أضاف «أهلي 2003» ثلاث نقاط إلى رصيده ليصل إلى 31 نقطة.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي، كل من: أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وياسين كامل مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك. 

الأهلى النادي الأهلي أهلي مواليد 2003 الاسماعيلي بطولة الجمهورية

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