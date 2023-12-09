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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

صدى البلد

اثار مقطع فيديو من تونس تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق التيك توك  الكثير من الجدل ليحظى في الوقت نفسه بملايين المشاهدات. 

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وقد وثق مقطع الفيديو تدافع وتشابكاً بالأيدي وتدافع وصراخ وتزاحم العشرات من الرجال والنساء بين بعض المواطنين التونسيين وذلك داخل إحدى المحال التجارية ، وذلك من أجل الحصول على كيس من السميد، ما أثار جدلاً واسعاً، حول هل يعد ذلك انعكاسا للوضع الاقتصادي في البلاد.

وأثار مقطع الفيديو غضبا واسعاً بين التونسيين وذلك بين منتقد وساخر من تدافع  المواطنين وذلك لشراء السلع الاستهلاكية والقيام بتخزينها.


ويعكس ذلك، أزمة وصعوبة توفير العديد من المواد الغذائية وهو مما تسبب في زيادة  أعباء الحياة على المواطنين المحللين ، الذين يعانون من صعوبات مالية كبيرة.

مقطع فيديو المواطنين التونسيين المواد الغذائية صعوبات مالية

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