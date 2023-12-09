مختار مختار: جيل الأهلي الذهبي حرمني من التتويج بالبطولات مع بتروجيت

يرى مختار مختار نجم الأهلي السابق أن الجيل الذهبي للنادي الأهلي حرمه من التتويج بإحدى البطولات مع بتروجيت.



قال مختار مختار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجيل الذهبي للأهلي حرمني من التتويج مع بتروجت بإحدى البطولات، لولا هذا الجيل كنت قادرا على الحصول على بطولة مع بتروجت"

وأضاف: "اللعب أسهل من التدريب في الكرة المصرية والسوشيال ميديا زادت الضغوط كثيرا"



وتابع «النادى الأهلى يصنع أسماء المدربين واللاعبين، ومحظوظ من يدخل الأهلى فى أى موقع، وهناك العديد من المدربين حصلوا على ألقاب داخل القلعة الحمراء ولم يعملوا خارجه».



ولد، مختار مختار، 17 أغسطس 1954 في شبرا، مصر، و هو لاعب كرة قدم مصري سابق ومدرب. شغل منصب مدرب نادي الإنتاج الحربي.

وبدأ، مختار على مختار، حياته الكروية لاعبا تحت 18 سنة بنادى إسكو بشبرا، ثم انتقل بعد تألقه إلى النادي الأهلي المصري بفضل المهندس على رخا رئيس مجلس إدارة شركة ونادى اسكو.

وشارك مختار في أول مباراة رسمية مع الأهلى في الأسبوع الثاني موسم 75/1976 أمام كفر الشيخ بملعبه بإستاد كفر الشيخ وفاز الأهلى 2/صفر وفي الأسبوع الثالث التقى الأهلى بملعبه مع فريق المنيا وفاز الأهلى 6/صفر وسجل مختار مختار الهدف الثالث مفتتحا رصيده التهديفى في القلعة الحمراء.